Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί ούτε στο Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL, με τον Ολυμπιακό να κάνει δύο αλλαγές στην εξάδα των ξένων.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παραμένει εκτός για τον Ολυμπιακό.

Ο διεθνής γκαρντ έκανε μεγάλη προσπάθεια για να είναι στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, όμως ο πόνος από την τενοντίτιδα δεν υποχώρησε, με αποτέλεσμα ο παίκτης να μείνει εκτός και από το Game 3 (21:00, LIVE από το Gazzetta).

Σε ό,τι έχει να κάνει με την εξάδα των ξένω,. οι Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ θα είναι εκτός, με τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Τάισον Γουόρντ να επιστρέφουν στη δράση.

Μετά από αυτά τα δεδομένα, ο Ολυμπιακός κατεβαίνει ξανά με 11άδα, η οποία απαρτίζεται από τους εξής: