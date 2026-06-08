Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η άφιξη των «πράσινων» στο ΣΕΦ
Λίγες ώρες έχουν απομείνει για το τρίτο παιχνίδι των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (21:00).
Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 1-1 φιλοδοξώντας να πάρουν προβάδισμα στη σειρά.
Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν έφτασε στο φαληρικό στάδιο δύο ώρες πριν το τζάμπολ χωρίς κανένα πρόβλημα και με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.
Δείτε το βίντεο
☘️ Η άφιξη του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ για το Game 3 κόντρα στον Ολυμπιακό#paobc pic.twitter.com/ckeVYyT8Q6— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 8, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.