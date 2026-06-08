Χωρίς προβλήματα έφτασε η αποστολή του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ για το Game 3 των τελικών με τον Ολυμπιακό.

Λίγες ώρες έχουν απομείνει για το τρίτο παιχνίδι των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (21:00).

Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 1-1 φιλοδοξώντας να πάρουν προβάδισμα στη σειρά.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν έφτασε στο φαληρικό στάδιο δύο ώρες πριν το τζάμπολ χωρίς κανένα πρόβλημα και με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

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