Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η άφιξη των «πράσινων» στο ΣΕΦ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η άφιξη των «πράσινων» στο ΣΕΦ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Χωρίς προβλήματα έφτασε η αποστολή του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ για το Game 3 των τελικών με τον Ολυμπιακό.

Λίγες ώρες έχουν απομείνει για το τρίτο παιχνίδι των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (21:00).

Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 1-1 φιλοδοξώντας να πάρουν προβάδισμα στη σειρά.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν έφτασε στο φαληρικό στάδιο δύο ώρες πριν το τζάμπολ χωρίς κανένα πρόβλημα και με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Δείτε το βίντεο

 

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα