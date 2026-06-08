Η αστυνομία απομάκρυνε τους οπαδούς του Παναθηναϊκού από το ξενοδοχείο που φιλοξενείται η αποστολή των «πρασίνων», ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν και προσαγωγές.

Ρεπορτάζ: Θοδωρής Σανιδάς

Περίπου 2.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο ξενοδοχείο «Caravel», προκειμένου να εμψυχώσουν την αποστολή των «πρασίνων» ενόψει του Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL.

Ωστόσο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απομάκρυναν τους φίλους του «τριφυλλιού», από το ξενοδοχείο και τους... οδήγησαν λίγο πιο μακριά από το σημείο του πούλμαν, όπου θα επιβιβαστεί η ομάδα του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα ο κόσμος των «πρασίνων», διαμαρτυρήθηκε για τη στάση και τη συμπεριφορά της αστυνομίας που τους απώθησε και στη συνέχεια ακολούθησαν και προσαγωγές. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε άνθρωπο της διοίκησης, προκειμένου να μιλήσει με τους αστυνομικούς και να λύσει το πρόβλημα και την ένταση που δημιουργήθηκε.

Στο τέλος οι αστυνομικοί επέτρεψε στον κόσμο να πλησιάσει κοντά στο πούλμαν της ομάδας και τραγούδησαν συνθήματα, για να δώσουν ψυχολογική ώθηση στους παίκτες, ενόψει του τρίτου τελικού.