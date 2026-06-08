Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δίνουν τη μάχη τους στο Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL (21:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, live Gazzetta).

Συνεχίζονται απόψε οι τελικοί της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για το Game 3 (21:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, live Gazzetta), με την ομάδα του Μπαρτζώκα να θέλει να προστατέψει την έδρα της και το σύνολο του Αταμάν να κάνει το break. H σειρά είναι στο 1-1.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εν όψει του Game 3 με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Την Κυριακή η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωσε, ζητώντας από τη ΔΕΑΒ την επιβολή διοικητικής κύρωσης μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών σε βάρος του Παναθηναϊκού και παράλληλα την απαγόρευση εισόδου του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα γήπεδα μαζί με πρόστιμο.

Η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα στο Game 3 των τελικών μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, θα κριθεί τελευταία στιγμή, καθώς έβγαλε μέρος της προπόνησης της Κυριακής (07/06).

Τέλος λίγο μετά την επιστολή της ΚΑΕ Ολυμπιακός προς την ΕΡΤ, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απάντησε μέσω ανακοίνωσης. Μάλιστα έκανε αναφορά και στον Γενικό Διευθυντή των «ερυθρολεύκων», Νίκο Λεπενιώτη.