Παναθηναϊκός για Δερμάνη: «Δύο χρόνια χωρίς την ψυχή των αποδυτηρίων μας»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανάρτηση της έδειξε πως δεν ξεχνά τον δικό της άνθρωπο, Πάρη Δερμάνη.

Πριν από δύο χρόνια, ο Πάρης Δερμάνης έφυγε από τη ζωή σκορπόντας στη θλίψη την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Η πράσινη ΚΑΕ δεν γινόταν να τον ξεχάσει και το έδειξε μέσω ανάρτησης. Μια σπουδαία μορφή για το τριφύλλι που πρόσφερε τόσα πολλά στην ομάδα!

Αναλυτικά

«Δύο χρόνια χωρίς την ψυχή των αποδυτηρίων μας, έναν δικό μας άνθρωπο που ήταν πάντα εκεί για όλους μας και φυσικά για τον Παναθηναϊκό!

Πάρης Δερμάνης 1964-2024!

Δε σε ξεχνάμε!»