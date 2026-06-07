Ο Τρέβορ Χάτζινς έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στη Λε Μαν και πλέον είναι έτοιμος να «δώσει τα χέρια» με τον ΠΑΟΚ.

Ανοίγει ο δρόμος για τη συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Τρέβορ Χάτζινς, έπειτα από την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Αμερικανού γκαρντ με τη Λε Μαν, με τον «δικέφαλο» να προχωράει στη θωράκιση της ομάδας. Ο 27χρονος άσος είπε «αντίο» στη γαλλική ομάδα ευχαριστώντας τους συμπαίκτες του, τη διοίκηση και τον κόσμο για τα τρία χρόνια που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας.

«Ευχαριστώ την ομάδα της Λε Μαν και την πόλη του Λε Μαν! Τα τελευταία 3 χρόνια ήταν μόνο αγάπη! Ο Θεός με ευλόγησε πέρα από κάθε μέτρο. Πρώτη εμπειρία στο εξωτερικό και δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερο σύλλογο. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου που με βοήθησαν να εξελιχθώ σε καλύτερο παίκτη και ηγέτη. Ευχαριστώ το προσωπικό και τους προπονητές που πίστεψαν σε εμένα και με εμπιστεύτηκαν. Ο Θεός να ευλογεί!» ήταν το μήνυμα του Αμερικανού γκαρντ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τρέβορ Χάτζινς πλέον ετοιμάζεται να υπογράψει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα ο Αντρέα Τρινκιέρι έχει υποδείξει την απόκτηση του και η διοίκηση κινείται μεθοδικά για να υλοποιήσει την επιθυμία του ενισχύοντας περαιτέρω την περιφερειακή γραμμή της ομάδας.

Μάλιστα, δεν θα είναι η μοναδική κίνηση, καθώς αναμένεται να υπάρξει προσέγγιση και συζήτηση με τον Κλίφορντ Ομορούγι, προκειμένου να ανανεώσει το συμβόλαιο του και να παραμείνει στο «δικέφαλο» και τη νέα χρονιά.

Άλλωστε, οι απαιτήσεις είναι μεγάλες και στον ΠΑΟΚ είναι βέβαιο πως θα διαθέτουν οκτώ ξένους τη νέα σεζόν, καθώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ανταποκριθεί ο σύλλογος στις μεγάλες προσδοκίες που υπάρχουν στο Eurocup.