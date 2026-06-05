Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ δεν... κρατιέται και έκανε την πρώτη του δημοσίευση ως παίκτης του ΠΑΟΚ.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Ναζ Μήτρου-Λονγκ, ο ομογενής γκαρντ έκανε την πρώτη του δημοσίευση στο Instagram.

Συγκεκριμένα ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού θέλησε να δείξει την προσμονή που έχει, έτσι ώστε να αγωνιστεί με τη φανέλα του «δικεφάλου του βορρά» μπροστά στον κόσμο του ΠΑΟΚ.

Για αυτό τον λόγο δημιούργησε μια φωτογραφία με τη βοήθεια του AI, που φαίνεται ο ίδιος στο παρκέ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και από πίσω οι οργανωμένοι οπαδοί των Θεσσαλονικιών.