Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Το Like του Μπαρτζώκα στους οπαδούς των γηπεδούχων
Σε μια χειρονομία με νόημα προχώρησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού μετά την ήττα του Ολυμπιακού, αντιδρώντας στα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν εναντίον του.
Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός μετά την καθιερωμένη χειραψία με τον Έργκιν Άταμαν και τους συνεργάτες του Τούρκου προπονητή, ύψωσε τον αντίχειρά του σε μια κίνηση «thumbs up» ή «Like».
Μάλιστα, η κίνησή του δεν ήταν στιγμιαία, αλλά συνεχίστηκε με αποδέκτες το σύνολο των οπαδών του «τριφυλλιού».
Ο Μπαρτζώκας έδωσε το χέρι στον Αταμάν μετά το Game 2 των τελικών και στη συνέχεια ο κόουτς του Ολυμπιακού αντέδρασε προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο T-Center.#paobc #olympiacosbc pic.twitter.com/PUhl5IsY46— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 5, 2026
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