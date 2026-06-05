Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Το Like του Μπαρτζώκα στους οπαδούς των γηπεδούχων

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Το Like του Μπαρτζώκα στους οπαδούς των γηπεδούχων
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Μια κίνηση με νόημα προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την ήττα του Ολυμπιακού στο Telekom Center.

Σε μια χειρονομία με νόημα προχώρησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού μετά την ήττα του Ολυμπιακού, αντιδρώντας στα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν εναντίον του.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός μετά την καθιερωμένη χειραψία με τον Έργκιν Άταμαν και τους συνεργάτες του Τούρκου προπονητή, ύψωσε τον αντίχειρά του σε μια κίνηση «thumbs up» ή «Like».

Μάλιστα, η κίνησή του δεν ήταν στιγμιαία, αλλά συνεχίστηκε με αποδέκτες το σύνολο των οπαδών του «τριφυλλιού».

     

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