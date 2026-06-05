Μπαρτζώκας: «Τα πάντα πήγαν στραβά, είχαμε πολλούς παίκτες που υστέρησαν»
Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στον Παναθηναϊκό και γνώρισε την ήττα στο Game 2, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει έντονα παράπονα από τους παίκτες του.
Όπως είπε στην κάμερα της ΕΡΤ ο Γιώργος Μπαρτζώκας, «τα πάντα πήγαν στραβά», ενώ δήλωσε επίσης πως πολλοί παίκτες υστέρησαν στην αναμέτρηση.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:
«Τα πάντα πήγαν στραβά. Παίξαμε λάθος τακτικά και δεν ελέγξαμε τα συναισθήματά μας. Πήγαμε σε προσωπικό μπάσκετ χωρίς λόγο. Όταν κυκλοφορούσαμε ήμασταν +10. Είχαμε πολλούς παίκτες που υστέρησαν σοβαρά.
Όπως πάντα κοιτάμε το επόμενο. Πρέπει να παίξουμε πολύ καλύτερα».
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