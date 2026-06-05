Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Διαπληκτισμός μεταξύ Μπαρτζώκα και Αρώνη μετά το τέλος του Game 2
Λίγε λεπτά αφότου ολοκληρώθηκε το Game 2 μεταξύ του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε έντονο διάλογο με τον Σάββα Αρώνη.
Συγκεκριμένα ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων» λίγο πριν ξεκινήσει τις καθιερωμένες δηλώσεις του στην ΕΡΤ, φάνηκε να είχε διαπληκτισμό με τον «Head of Operations» των «πρασίνων», με τους δύο άνδρες να έχουν έντονο διάλογο.
Στη συνέχεια τα πνεύματα ηρέμησαν και ο τεχνικός του Ολυμπιακού, πραγματοποίησε τις δηλώσεις του.
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