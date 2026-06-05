Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Τραγικό τρίτο δεκάλεπτο για τους Ερυθρόλευκους
Ο Ολυμπιακός εμοιαζε σε... άλλο γήπεδο στο τρίτο δεκάλεπτο του Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL.
Σε ολόκληρο το δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός σκόραρε μόλις 8 πόντους, έχοντα ΜΟΝΟ ένα εύστοχο σουτ εντός παιδιάς!
Συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός είχε 1/11 εντός παιδιάς (1/6 δίποντα, 0/5 τρίποντα), υπέπεσε σε 3 λάθη και δεν μοίρασε ΚΑΜΙΑ ασίστ, με τον Παναθηναϊκό από την άλλη να σκοράρει 19 πόντους με 8/15 εντός παιδιάς.
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Το μοναδικό καλάθι του Ολυμπιακού στο τρίτο δεκάλεπτο:
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