Ο Ολυμπιακός ήταν πραγματοποίησε τραγική τρίτη περίοδο στο Game 2 των τελικών, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να πάρει τα ηνία και να ξεφύγει με +10.

Ο Ολυμπιακός εμοιαζε σε... άλλο γήπεδο στο τρίτο δεκάλεπτο του Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL.

Σε ολόκληρο το δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός σκόραρε μόλις 8 πόντους, έχοντα ΜΟΝΟ ένα εύστοχο σουτ εντός παιδιάς!

Συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός είχε 1/11 εντός παιδιάς (1/6 δίποντα, 0/5 τρίποντα), υπέπεσε σε 3 λάθη και δεν μοίρασε ΚΑΜΙΑ ασίστ, με τον Παναθηναϊκό από την άλλη να σκοράρει 19 πόντους με 8/15 εντός παιδιάς.

Το μοναδικό καλάθι του Ολυμπιακού στο τρίτο δεκάλεπτο: