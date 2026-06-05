Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Οι 7 σερί πόντοι του Παπανικολάου
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Κώστας Παπανικολάου μπήκε εντυπωσιακά στο πρώτο δεκάλεπτο του Game 2 των τελικών, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού να σκοράρει τους πρώτους 7 πόντους της αναμέτρησης.
Ο Κώστας Παπανικολάου έκανε την διαφορά στα πρώτα λεπτά του Game 2 των τελικών για τον Ολυμπιακό.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έδωσε στον Κώστα Παπανικολάου τις πρώτες 3 επιθέσεις του αγώνα, με τον «Παπ» να ευστοχεί σε όλες τις προσπάθειες που πήρε.
Οι 7 σερί πόντοι του Παπανικολάου:
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Γιαννακόπουλος: «Ο Άταμαν αποβάλλεται κάθε δύο εβδομάδες, ο Μπαρτζώκας απολαμβάνει μίας ακατανόητης ασυλίας»
- Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Μίλησε στον Άταμαν ο Γιαννακόπουλος πριν τον αφήσει να πάει στη φυσούνα - Τι του ζητούσε, η αντίδραση του Τούρκου προπονητή
- Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ένταση στο Telekom Center μετά την είσοδο Γιαννακόπουλου στο παρκέ