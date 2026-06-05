Ο Κώστας Παπανικολάου μπήκε εντυπωσιακά στο πρώτο δεκάλεπτο του Game 2 των τελικών, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού να σκοράρει τους πρώτους 7 πόντους της αναμέτρησης.

Ο Κώστας Παπανικολάου έκανε την διαφορά στα πρώτα λεπτά του Game 2 των τελικών για τον Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έδωσε στον Κώστα Παπανικολάου τις πρώτες 3 επιθέσεις του αγώνα, με τον «Παπ» να ευστοχεί σε όλες τις προσπάθειες που πήρε.

Οι 7 σερί πόντοι του Παπανικολάου: