Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Έντονες αποδοκιμασίες στην είσοδο των Ερυθρολεύκων

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Έντονες αποδοκιμασίες στην είσοδο των Ερυθρολεύκων

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Έντονες αποδοκιμασίες στην είσοδο των Ερυθρολεύκων
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Η ομάδα του Ολυμπιακού πάτησε glass floor υπό των ήχο αποδοκιμασιών από τον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στο Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL, με τους Ερυθρολεύκους να τα... ακούνε κατά την είσοδό τους στο παρκέ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, κατά την είσοδό της στο παρκέ για το τελικό ζέσταμα, δέχθηκε γιούχα, με τον κόσμο του Παναθηναϊκού να αποδοκιμάζει έντονα τους Ερυθρόλευκους.

Το νίντεο με τις αποδοκιμασίες:

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