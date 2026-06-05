Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Έντονες αποδοκιμασίες στην είσοδο των Ερυθρολεύκων
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στο Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL, με τους Ερυθρολεύκους να τα... ακούνε κατά την είσοδό τους στο παρκέ.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, κατά την είσοδό της στο παρκέ για το τελικό ζέσταμα, δέχθηκε γιούχα, με τον κόσμο του Παναθηναϊκού να αποδοκιμάζει έντονα τους Ερυθρόλευκους.
Το νίντεο με τις αποδοκιμασίες:
💥🗣️ Αποδοκιμασίες από τους φίλους του Παναθηναϊκού στην είσοδο των ερυθρόλευκων!#paobc #OlympiacosBC pic.twitter.com/IxqXPR8waJ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 5, 2026
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