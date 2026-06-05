Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η αγκαλιά Άταμαν - Μπαρτζώκα

Γιώργος Κούβαρης
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η αγκαλιά Άταμαν - Μπαρτζώκα
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Ο Έργκιν Άταμαν αποθεώθηκε κατά την είσοδό του και στη συνέχεια αγκαλιάστηκε με τον τον Γιώργο Μπαρτζώκα, λίγο πριν το τζάμπολ του Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL.

Λίγο πριν την έναρξη του Game 2 μεταξύ του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ο Έργκιν Άταμαν είχε θερμό εναγκαλισμό με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος τεχνικός των «πρασίνων» αμέσως μετά την είσοδό του στο παρκέ όπου αποθεώθηκε, κατευθύνθηκε προς τον πάγκο των «ερυθρολεύκων», προκειμένου να χαιρετήσει τον coach των Πειραιωτών.

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Δείτε το βίντεο:

 
@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ VOLITAKIS STELIOS
     

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