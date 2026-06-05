Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η αγκαλιά Άταμαν - Μπαρτζώκα
Λίγο πριν την έναρξη του Game 2 μεταξύ του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ο Έργκιν Άταμαν είχε θερμό εναγκαλισμό με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Συγκεκριμένα ο Τούρκος τεχνικός των «πρασίνων» αμέσως μετά την είσοδό του στο παρκέ όπου αποθεώθηκε, κατευθύνθηκε προς τον πάγκο των «ερυθρολεύκων», προκειμένου να χαιρετήσει τον coach των Πειραιωτών.
Δείτε το βίντεο:
🙌☘️ Η αποθέωση του κόσμου στον Εργκίν Αταμάν.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 5, 2026
Στη συνέχεια ο Τούρκος τεχνικό αγκάλιασε τον Γιώργο Μπαρτζώκα.#paobc #olympiacosBC pic.twitter.com/WN5tk0n5r7
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