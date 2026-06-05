Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Αποθέωση Ρογκαβόπουλου στην επιστροφή του

Γιώργος Κούβαρης
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Αποθέωση Ρογκαβόπουλου στην επιστροφή του
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Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού.

Ο Έλληνας φόργουορντ επέστρεψε στην ενεργό δράση ύστερα από 19 ημέρες στα «πιτς» και οι φίλοι των «πρασίνων» τον υποδέχθηκαν θερμά.

Μετά τον τραυματισμό του (πελματιαία απονευρωσίτιδα) έχασε τα δύο παιχνίδθα των ημιτελικών με τον ΠΑΟΚ, ενώ απουσίασε και από το Game 1 των τελικών κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Μόλις έκανε την εμφάνισή του στο «Telekom Center Athens» για το καθιερωμένο ζέσταμα, αποθεώθηκε από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού και εκείνος από τη πλευρά του, τους ευχαρίστησε γι' αυτήν την υποδοχή.

Βίντεο: Θοδωρής Σανιδάς

@Photo credits: eurokinissi
     

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