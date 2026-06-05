Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Αποθέωση Ρογκαβόπουλου στην επιστροφή του
Ο Έλληνας φόργουορντ επέστρεψε στην ενεργό δράση ύστερα από 19 ημέρες στα «πιτς» και οι φίλοι των «πρασίνων» τον υποδέχθηκαν θερμά.
Μετά τον τραυματισμό του (πελματιαία απονευρωσίτιδα) έχασε τα δύο παιχνίδθα των ημιτελικών με τον ΠΑΟΚ, ενώ απουσίασε και από το Game 1 των τελικών κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.
Μόλις έκανε την εμφάνισή του στο «Telekom Center Athens» για το καθιερωμένο ζέσταμα, αποθεώθηκε από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού και εκείνος από τη πλευρά του, τους ευχαρίστησε γι' αυτήν την υποδοχή.
☘️👏 Αποθέωση Ρογκαβόπουλου στην επιστροφή του στην 12αδα των πράσινων #paobc pic.twitter.com/FsHOkgJw5k— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 5, 2026
Βίντεο: Θοδωρής Σανιδάς
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