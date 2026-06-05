Γιαμπουσέλε: «Τότε θα σκεφτώ την επιστροφή στην Ευρώπη...»
Το όνομα του Γκέρσον Γιαμπουσέλε «ηχεί» σε αρκετές ομάδες της EuroLeague, καθώς αποτελεί βασικός στόχος συλλόγων που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν την επόμενη αγωνιστική χρονιά.
Μερικές από αυτές είναι και η Ντουμπάι BC που έχει μπει για τα καλά στο «κόλπο» της απόκτησής του. Ο ίδιος πραγματοποίησε δηλώσεις στο «DAZN Frnace» και ξεκαθάρισε τις προθέσεις του, ενώ τόνισε πως κύρια προτεραιότητα του είναι να παραμείνει στον μαγικό κόσμο του NBA.
Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Γιαμπουσέλε:
«Δεν ξέρω πού θα υπογράψω. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θέλω να μείνω στο NBA. Θα δούμε τι θα συμβεί εκεί πρώτα και αν δεν προκύψει κάτι, τότε θα σκεφτώ την επιστροφή στην Ευρώπη. Αλλά η προτεραιότητά μου είναι το NBA, νιώθω καλά εκεί».
🎙️ | Guerschon Yabusele était à notre micro pour évoquer son futur. 👀🇫🇷— DAZN France (@DAZN_FR) June 5, 2026
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