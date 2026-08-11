ΤΣΣΚΑ 1948 - Παναθηναϊκός: Λιβάι Γκαρσία, Αντίνο πλησίασαν στο γκολ
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Ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά στο γκολ με την έναρξη του δεύτερου μέρους.
Ο Παναθηναϊκός στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου έφτασε κοντά στο γκολ.
Από το λάθος του Μαρίνοφ ο Λιβάι Γκαρσία σούταρε εκτός περιοχής, ο Βούλγαρος τερματοφύλακας απέκρουσε και ο Αντίνο προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τη φάση, αλλά δεν μπόρεσε να προσπεράσει τον Μαρίνοφ.
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