Ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά στο γκολ με την έναρξη του δεύτερου μέρους.

Ο Παναθηναϊκός στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου έφτασε κοντά στο γκολ.

Από το λάθος του Μαρίνοφ ο Λιβάι Γκαρσία σούταρε εκτός περιοχής, ο Βούλγαρος τερματοφύλακας απέκρουσε και ο Αντίνο προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τη φάση, αλλά δεν μπόρεσε να προσπεράσει τον Μαρίνοφ.