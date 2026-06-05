Μπορεί να τέθηκε εκτός Game 2 αλλά ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ βγήκε κανονικά για ζέσταμα δυόμιση ώρες πριν από το τζάμπολ του αγώνα.

Ο Εργκίν Άταμαν αποφάσισε για την εξάδα του δεύτερου τελικού και η οποία είναι ίδια με αυτήν του Game 1.

Οι Κένεθ Φαρίντ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έμειναν εκτός εξάδας ξένων, αλλά ο Ισπανός φόργουορντ βγήκε κανονικά για ζέσταμα!

Περίπου δυόμιση ώρες πριν από το τζάμπολ του αγώνα, ο Ερνανγκόμεθ έκανε σουτ και δέχθηκε και το χειροκρότημα ων λιγοστών, εκείνη την ώρα, φίλων του Παναθηναϊκού που είχαν βρεθεί στο Telekom Center Athens.