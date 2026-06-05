Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Για... ζέσταμα ο Χουάντσο, αν και βρέθηκε εκτός εξάδας ξένων
Ο Εργκίν Άταμαν αποφάσισε για την εξάδα του δεύτερου τελικού και η οποία είναι ίδια με αυτήν του Game 1.
Οι Κένεθ Φαρίντ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έμειναν εκτός εξάδας ξένων, αλλά ο Ισπανός φόργουορντ βγήκε κανονικά για ζέσταμα!
Περίπου δυόμιση ώρες πριν από το τζάμπολ του αγώνα, ο Ερνανγκόμεθ έκανε σουτ και δέχθηκε και το χειροκρότημα ων λιγοστών, εκείνη την ώρα, φίλων του Παναθηναϊκού που είχαν βρεθεί στο Telekom Center Athens.
🟢💥 Ο Χουαντσο αν και έμεινε εκτός εξάδας βγήκε για ζέσταμα πριν από το ντέρμπι#paobc pic.twitter.com/TnB8j01rRC— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 5, 2026
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