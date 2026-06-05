Παναθηναϊκός: Η εξάδα για το Game 2 με τον Ολυμπιακό, ξανά εκτός ο Χουάντσο
Ίδια θα είναι η εξάδα του Παναθηναϊκού ενόψει του δεύτερου τελικού με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens.
Όπως και στην αναμέτρηση του ΣΕΦ, έτσι και στο Game 2, ο Εργκίν Άταμαν αποφάσισε να αφήσει εκτός τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ.
Έτσι λοιπόν η εξάδα των ξένων για τον δεύτερο τελικό αποτελείται από τους Τι Τζέι Σορτς, Τσέντι Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ.
Η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού
- Τι Τζέι Σορτς
- Τσέντι Όσμαν
- Χέιζ-Ντέιβις
- Τζέριαν Γκραντ
- Κέντρικ Ναν
- Ματίας Λεσόρ
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