Με την ίδια εξάδα ξένων θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό και στο Game 2 για τους τελικούς της Stoiximan GBL.

Ίδια θα είναι η εξάδα του Παναθηναϊκού ενόψει του δεύτερου τελικού με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens.

Όπως και στην αναμέτρηση του ΣΕΦ, έτσι και στο Game 2, ο Εργκίν Άταμαν αποφάσισε να αφήσει εκτός τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ.

Έτσι λοιπόν η εξάδα των ξένων για τον δεύτερο τελικό αποτελείται από τους Τι Τζέι Σορτς, Τσέντι Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ.

Η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού