Ο Κώστας Σλούκας δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» ούτε στον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Κώστας Σλούκας θα τον αφήσει εκτός και από το Game 2 των τελικών του πρωταθλήματος.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, παρά το γεγονός ότι την Πέμπτη (4/6) ακολούθησε μέρος του προγράμματος της προπόνησης, δεν είναι ακόμα έτοιμος και δεν θα αγωνιστεί ούτε στον δεύτερο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό.

Όπως είναι γνωστό ο Σλούκας είχε υποβληθεί σε αρθροσκόπηση μετά τη ρήξη έξω μηνίσκου την παραμονή των Playoffs της Euroleague με αποτέλεσμα να παραμείνει για περισσότερο από έναν μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης.

Η επιστροφή του έγινε στον πρώτο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ στις 28 Μαϊου όπου αγωνίστηκε κάτι λιγότερο από 23 λεπτά και μάλιστα ήταν από τους κορυφαίους του Παναθηναϊκού στη δύσκολη νίκη στην παράταση.

Έκτοτε έμεινε και πάλι εκτός λόγω ενοχλήσεων στο σημείο της επέμβασης και πλέον το βάρος πέφτει στην επιστροφή του στο Game 3 το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Δευτέρα (8/6, 21:00) στο ΣΕΦ.