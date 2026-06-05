Γνωστή έγινε η τιμωρία στον ΠΑΟΚ από τη ΔΕΑΒ για τα όσα έγιναν στο Game 2 με τον Παναθηναϊκό.

Με τιμωρία κινδύνευε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έπειτα από την κλήση σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στο Game 2 των ημιτελικών των playoffs της Stoiximan GBL με τον Παναθηναϊκό AKTOR στην PAOK Sports Arena, ενώ η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την πρώτη μεταγραφή με τον Μάρκους Φόστερ.

Στην αναφορά της ΔΕΑΒ, αναφερόταν πως υπήρξε βία, απειλές και λεκτικοί προπηλακισμοί προς τους αθλητές και συνοδούς της ομάδας του «τριφυλλιού», καθώς επίσης και βίαιες απωθήσεις με γροθιές και κλωτσιές στην προστατευτική φισούνα από μέρους φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Έτσι η ασπρόμαυρη ΚΑΕ δεν τη γλίτωσε, με την ΔΕΑΒ να την τιμωρεί με μια αγωνιστική κεκλεισμένων και πρόστιμο 4.000 ευρώ.

Αναλυτικά

«Επιβάλλεται στην ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) ποινή της διεξαγωγής εντός έδρας αγώνα της, χωρίς την παρουσία θεατών, για μία (1) αγωνιστική ημέρα και χρηματικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ.

Οι αποφάσεις που αφορούν διεξαγωγή του αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) εκτελούνται την επόμενη από την έκδοσή τους αγωνιστική ημέρα κατά την οποία η Κ.Α.Ε. είναι γηπεδούχος, εκτός εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από πέντε ημέρες, οπότε η απόφαση εκτελείται τη μεθεπόμενη αγωνιστική. Για τον υπολογισμό των πέντε (5) ημερών δεν υπολογίζεται η ημέρα έκδοσης της απόφασης και η ημέρα τέλεσης του αγώνα.

Σε περίπτωση που η ανωτέρω πειθαρχική ποινή (ποινή αποκλεισμού μια αγωνιστικής ημέρας) δεν μπορεί να εκτιθεί για οποιονδήποτε λόγο κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου στην οποία επιβάλλεται, αυτή μεταφέρεται και εκτίεται στον πρώτο κατά σειρά εντός έδρας αγώνα (πρωταθλήματος ή κυπέλλου) της υπαίτιας Κ.Α.Ε της επόμενης αγωνιστικής περιόδου».



