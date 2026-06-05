Ο Κολοσσός Ρόδου κάνει δικό του τον Τζόρνταν Μπαρνέτ, προκειμένου να ενισχύσει τη γραμμή των φόργουορντ.

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Κολοσσού Ρόδου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου συνεχίζεται και έπειτα από την ανακοίνωση του Βασίλη Χριστίδη, κάνει δικό του και τον Τζόρνταν Μπαρνέτ.

Η νησιώτικη ομάδα έχει ήδη βάλει τις βάσεις, προκειμένου να «χτίσει» πιο ανταγωνιστικό ρόστερ σε σχέση με την περασμένη σεζόν και ο Αμερικανός φόργουορντ αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες.

Ο Μπαρνέτ τη χρονιά που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με την Ντιζόν και είχε μ.ο 12.2 πόντους και 5 ριμπάουντ στο FIBA Europe Cup.

Μάλιστα ήταν ο κορυφαίος βάσει αξιολόγησης της γαλλικής ομάδας, ανά αγώνα.