Κολοσσός: Ενισχύεται με τον Τζόρνταν Μπαρνέτ
Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Κολοσσού Ρόδου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου συνεχίζεται και έπειτα από την ανακοίνωση του Βασίλη Χριστίδη, κάνει δικό του και τον Τζόρνταν Μπαρνέτ.
Η νησιώτικη ομάδα έχει ήδη βάλει τις βάσεις, προκειμένου να «χτίσει» πιο ανταγωνιστικό ρόστερ σε σχέση με την περασμένη σεζόν και ο Αμερικανός φόργουορντ αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες.
Ο Μπαρνέτ τη χρονιά που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με την Ντιζόν και είχε μ.ο 12.2 πόντους και 5 ριμπάουντ στο FIBA Europe Cup.
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Μάλιστα ήταν ο κορυφαίος βάσει αξιολόγησης της γαλλικής ομάδας, ανά αγώνα.
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