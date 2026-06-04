Γιαννακόπουλος: «Διαστροφή και ανάγκη για αυταρχισμό σε όλα τα επίπεδα του μπάσκετ, απολαμβάνουν την εύνοια που τους παρέχεται»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε σε σχόλιο για τα όσα διαδραματίστηκαν στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL. «Ατελείωτα ακούγονται από παντού αλλά κανείς δεν τολμάει να μιλήσει», έγραψε μεταξύ άλλων.

Πολλά τα παράπονα που έχει ο Παναθηναϊκός από την διαιτησία του Game 1 στο ΣΕΦ και την ήττα από τον Ολυμπιακό με 82-76.

Μετά το τέλος, οι «πράσινοι» εξέδωσαν και ανακοίνωση με την οποία ανέφεραν ότι θα πολεμήσει η ομάδα έως το τέλος για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ένω έκαναν και αναφορά στην Κυβέρνηση.

Ο διοικητικός ηγέτης, Δημήτρης Γιαννακόπουλος άφησε αιχμές για τη διαιτησία ενώ έκανε και «mention» στη Νέα Δημοκρατία, γράφοντας μεταξύ άλλων: ««Πόσο νόμιμο-ηθικό είναι να σφυρίζει διαιτητής άνδρας-γυναίκα που διώκεται ποινικά, την ομάδα η οποία υπέβαλε μήνυση εναντίον της/του. Στην Ελλάδα που ζούμε... Τι να πω».

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκος, Βασίλης Παρθενόπουλο ξέσπασε μέσω ανάρτησης στα social media και τόνισε πως η αδικία έχει όρια και αυτά ξεπεράστηκαν.

Ένας φίλος του τριφυλλιού έκανε σχόλιο σε δημοσίευση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου γράφοντας πως γίνει επίδειξη δύναμης εις βάρος του Παναθηναϊκού, με τον διοικητητικό ηγέτη των πράσινων να απαντά και να κάνει αναδημοσίευση την απάντηση σε story στο instagram.

Aναλυτικά όσα έγραψε

«Θα συμφωνήσω αλλά εδώ δεν έχει να κάνει με τον ΟΣΦΠ ούτε τους ιδιοκτήτες του. Απλά απολαμβάνουν την εύνοια που τους παρέχεται.

Εδώ είναι καθαρά η διαστροφή και η ανάγκη για αυταρχισμό σε όλα τα επίπεδα του μπάσκετ από έναν άνθρωπο ακατάλληλο να βρίσκεται σε οποιαδήποτε θέση εξουσίας, διότι βγάζει όλα του τα συμπλέγματα. Ατελείωτα ακούγονται από παντού αλλά κανείς δεν τολμάει να μιλήσει. Όλοι ξεροσταλιάζουν για ένα από τα πολλά που μοιράζονται από τον προς το παρόν untouchable, είτε σε θέση είτε σε εύνοια είτε σε ό,τι χρειαστεί.

Είναι απλά μέχρι να γυρίσει το μάτι κανενός τρελού που θα είναι έτοιμος να ξοδέψει δικά του για να ανταγωνιστεί τα ταμεία που διαχειρίζεται το σύστημα.

Διότι δυστυχώς κανείς με εξουσία μεγαλύτερη δεν τον ενοχλεί. Κάνει ό,τι μπορεί.

Ακούω λύση αλλά:



όχι το να μην πάνε αθλητές μας στην εθνική,

όχι το να ελληνοποιήσω όποιον γουστάρω κάνοντας κακό στην Ελλάδα,

όχι οτιδήποτε έχει βία.

Εγώ το μόνο που θέλω, αφού δεν υπάρχει διάθεση αντιπαράθεσης με τον μπασκετικό Ολυμπιακό, τουλάχιστον να ζητήσουν έκθεση από τον Υπουργό Αθλητισμού για την έρευνα που οφείλει να κάνει για την εντιμότητα του αθλήματος, αλλά και να μας διασφαλίσει κάποιος ότι δεν θα ξαναγίνουν οι εκλογές με τον δοκιμασμένο ουκ ολίγες φορές αυγενακικό ηλεκτρονικό τρόπο εκλογών».