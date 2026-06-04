Ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα, αλλά ο Παναθηναϊκός πιστεύει στην ανατροπή

Ο Γιάννης Πάλλας αναλύει τα δεδομένα του Game 1 στο ΣΕΦ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR, που επισκίασε μια διαιτητική απόφαση.

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος, επικρατώντας (82-76) του Παναθηναϊκού AKTOR στο ΣΕΦ και παίρνοντας το προβάδισμα στο Game 1 της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη νίκη που ήθελαν και βρίσκονται πιο κοντά στον τίτλο, ωστόσο ο Παναθηναϊκός AKTOR έφυγε από το στάδιο «Ειρήνης και Φιλίας» με μεγαλύτερη πίστη ότι μπορεί να επιστρέψει και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος.

Πριν από το τζάμπολ υπήρχε η αίσθηση πως ο Ολυμπιακός, προερχόμενος από την κατάκτηση της Euroleague στο Telekom Center Athens και αγωνιζόμενος στην έδρα του, είχε ξεκάθαρο προβάδισμα απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που δεν κατάφερε να φτάσει μέχρι το Final Four της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Παρ' όλα αυτά, στο παρκέ οι διαφορές δεν ήταν ορατές.

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι, επέβαλε τον ρυθμό του και για μεγάλο διάστημα έδειχνε να ελέγχει την κατάσταση. Η κυριαρχία του στα ριμπάουντ (47 έναντι 23) αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους λόγους που βρέθηκε μπροστά στο σκορ, ενώ οι λύσεις που έδωσαν ο Εβάν Φουρνιέ και ο Σάσα Βεζένκοφ κράτησαν τους γηπεδούχους σε θέση οδηγού.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν τον έλεγχο για περίπου 25 λεπτά και έδειχναν ικανοί να φτάσουν στη νίκη, καθώς σκόραραν με μεγαλύτερη άνεση από τον αντίπαλο τους. Όμως ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια. Αντίθετα, βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει, να μειώσει τις αποστάσεις και να μετατρέψει έναν αγώνα που έμοιαζε να γέρνει προς την «ερυθρόλευκη» πλευρά σε ντέρμπι μέχρι το τελευταίο λεπτό.

«Κλειδί» στην αντεπίθεση των «πρασίνων» ήταν ο Ντίνος Μήτογλου. Ο διεθνής φόργουορντ έδωσε σημαντικές λύσεις με τα τέσσερα εύστοχα τρίποντά του στο δεύτερο ημίχρονο και αποτέλεσε τον παίκτη που άλλαξε τη δυναμική και τη ροή του αγώνα. Η εικόνα του Παναθηναϊκού μετά το πρώτο 20λεπτο ήταν πολύ καλύτερη, με μεγαλύτερη ένταση στην άμυνα, καλύτερες αποφάσεις στην επίθεση και περισσότερη αυτοπεποίθηση.

Και κάπως έτσι το παιχνίδι οδηγήθηκε σε ένα δραματικό φινάλε. Με το σκορ στο 75-73 και λιγότερο από ένα λεπτό να απομένει (44.5 δευτερόλεπτα), ήρθε η φάση που συζητήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη. Η υπόδειξη φάουλ του Κέντρικ Ναν πάνω στον Εβάν Φουρνιέ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του Παναθηναϊκού, με τους «πράσινους» να θεωρούν ότι η απόφαση ήταν υπερβολικά αυστηρή. Οι διαμαρτυρίες έφεραν τεχνική ποινή και ο Ολυμπιακός βρήκε την ευκαιρία να αυξήσει το προβάδισμά του και να φτάσει τελικά στη νίκη. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πώς θα εξελισσόταν η αναμέτρηση αν η συγκεκριμένη φάση κρινόταν διαφορετικά.

Αυτό που μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα είναι ότι μέχρι εκείνο το σημείο ο Παναθηναϊκός AKTOR είχε καταφέρει να επιστρέψει σε ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο και είχε βάλει μεγάλη πίεση στους γηπεδούχους.

Φυσικά, οι «πράσινοι» δεν μπορούν να σταθούν μόνο στη συγκεκριμένη φάση. Αν θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά και να διεκδικήσουν τον τίτλο, θα πρέπει να βελτιώσουν αρκετά στοιχεία του παιχνιδιού τους. Η μάχη των ριμπάουντ χάθηκε με μεγάλη διαφορά, η παρουσία κοντά στο καλάθι δεν ήταν η αναμενόμενη και σε αρκετά σημεία έλειψε η σταθερότητα στην εκτέλεση και τη δημιουργία.

Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, αλλά όχι ασφαλής. Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν αυτό που ήθελαν, όμως είδαν τον αντίπαλό τους να επιστρέφει από δύσκολη θέση και να διεκδικεί το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Ο Τόμας Γουόκαπ με τις προσωπικές του ενέργειες στο φινάλε έδωσε τις λύσεις που χρειάζονταν οι γηπεδούχοι, όμως η σειρά έδειξε από το πρώτο κιόλας παιχνίδι ότι δύσκολα θα εξελιχθεί σε εύκολη υπόθεση.

Το 1-0 δίνει σαφές προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Άλλωστε, σε μια σειρά τελικών αυτό που μετράει είναι οι νίκες και όχι οι εντυπώσεις. Παρ' όλα αυτά, οι εντυπώσεις έχουν τη δική τους αξία όταν καθορίζουν την ψυχολογία των ομάδων. Και η ψυχολογία που φαίνεται να έχει δημιουργηθεί μετά τον πρώτο τελικό είναι ότι ο Ολυμπιακός κρατά το πλεονέκτημα, αλλά ο Παναθηναϊκός έπεισε τον εαυτό του πως μπορεί να επιστρέψει.

Η σειρά έχει ακόμη δρόμο. Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται μπροστά και παραμένουν το φαβορί μετά την αποφυγή του break στο ΣΕΦ. Όμως οι «πράσινοι» έδειξαν ότι διαθέτουν τις λύσεις, την ποιότητα και κυρίως την πίστη για να μετατρέψουν τους τελικούς σε μια πολύ πιο αμφίρροπη μάχη απ' ό,τι περίμεναν αρκετοί πριν από το Game 1. Και αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο μήνυμα που άφησε πίσω του ο πρώτος τελικός.

ΥΓ: Όταν ο διαιτητής επισκιάζει το παιχνίδι, πόσο μάλιστα ένα ντέρμπι είναι πρόβλημα. Πρωταγωνιστής πάντα πρέπει να είναι ο παίκτης, ποτέ ο διαιτητής...

ΥΓ1: Οι 29-5 ελεύθερες βολές είναι ένα αν μη τι άλλο ιδιαίτερο στοιχείο για ένα ντέρμπι «αιωνίων».