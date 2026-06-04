Ο Κώστας Σλούκας έσπευσε να παρηγορήσει τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αμέσως μετά την αντικατάστασή του στο φινάλε του Game 1 μεταξύ του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Ένας από τους παίκτες που δεν κατάφεραν να βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Αμερικανός φόργουορντ των «πρασίνων» ήταν άστοχος και δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του, αστοχώντας σε σημαντικές επιθέσεις του «τριφυλλιού». Μάλιστα το 1/13 εντός πεδιάς αποδεικνύουν την κακή εικόνα του Χέιζ-Ντέιβις στην αναμέτρηση και την αρνητική του παρουσία.

Λίγα λεπτά πριν το φινάλε της αναμέτρησης ο Έργκιν Άταμαν αντικατέστησε τον παίκτη του, ο οποίος κατευθύνθηκε προς τον πάγκο, εμφανώς απογοητευμένος. Ο Κώστας Σλούκας για ακόμη μία φορά φέρθηκε σαν αρχηγός και έσπευσε να παρηγορήσει τον συμπαίκτη του.