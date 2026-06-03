Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού στο Game 1 των τελικών απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Game 1 των τελικών, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μιλά στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης και να τονίζει ότι η ομάδα του βιάστηκε να τελειώσει το ματς στο +17, ενώ ανέφερε επίσης ότι άπαντες πρέπει να ξεχάσουν την κατάκτηση της Euroleague.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Ένα παιχνίδι με νευρικότητα, με χαμηλά ποσοστά και τελικά αυτό που μετράει είναι να κερδίσεις, ιδίως για την ομάδα που παίζει εντός και έχει τη μεγαλύτερη πίεση να κερδίσει. Είχαμε διαφορές, φτάσαμε τους 15 πόντους, ανεβήκαμε στους 17 στο δεύτερο ημίχρονο. Μας έβαλε πίεση το τρίτο δεκάλεπτο και τα τέσσερα τρίποντα του Μήτογλου αλλά και η βιασύνη μας να τελειώσουμε το ματς, είχαμε πάρα πολλά λάθη, ο αριθμός 16 είναι πολύ άσχημος. Δώσανε 20 πόντους στον Παναθηναϊκό που δυσκολευόταν στο 5 εναντίον 5. Πρέπει να δούμε τι λάθος κάναμε και τι δεν κάναμε, να δούμε πού επικέντρωσε ο Παναθηναϊκός. Νομίζω θα παίξουμε πιο καλά μεθαύριο, δε θα είμαστε τόσο βιαστικοί. Σήμερα ήμασταν αρκετά στατικοί και αυτό έδωσε λάθη».

Για το ξεκίνημα σε πρώτο και δεύτερο ημίχρονο: «Ξεκινήσαμε με δύο λάθη και η πρώτη επίθεση του τρίτου δεκαλέπτου το ίδιο. Γενικά ήμασταν με χαμηλό επίπεδο συγκέντρωσης και αυτό δίνει αυτοπεποίθηση στον αντίπαλο και νευρικότητα σε σένα. Όταν κερδίζεις τον Παναθηναϊκό, μια τόσο καλή ομάδα με τέτοια διαφορά μέσα στο ματς, σημαίνει κάνεις κάτι καλά. Είχαμε κυριαρχία στα ριμπάουντ και αν δεν είχαμε κάνει τα λάθη αυτά, θα κερδίζαμε πιο εύκολα. Αύριο θα ξέρουμε καλύτερα για τον Ντόρσεϊ, θα ενημερωθείτε για το παιχνίδι της Παρασκευής».

Για την σημασία της νίκης αυτής: «Δε σημαίνει τίποτα παραπάνω, απέχουμε δύο νίκες από τον τίτλο, ήταν απλά η πρώτη. Πρέπει να φύγει από το μυαλό μας η κατάκτηση της Euroleague, μπορώ να καταλάβω πόσο δύσκολο είναι να επανέλθουν οι παίκτες μας αλλά είναι πολύ σημαντικό για εμάς και πρέπει να το κάνουμε. Να τελειώσουμε τη χρονιά όσο καλύτερα γίνεται».

Για την παράδοση των δύο τελευταίων ετών που θέλει όποιον παίρνει τη νίκη στον πρώτο τελικό να χάνει τον τίτλο: «Ελπίζουμε να σπάσουμε την παράδοση των δύο ετών, σπάσαμε στην Euroleague μία άλλη, ελπίζουμε να σπάσουμε και αυτήν την "τεράστια" παράδοση και να τα καταφέρουμε».