Χτύπησε το χέρι του και έφυγε από τη συνέντευξη ο Άταμαν: «Το σκορ ήταν 29-5! Έλληνες και Σέρβοι συνεχίστε να γράφετε ότι είμαι ο χειρότερος!»

Ο Εργκίν Άταμαν στάθηκε στην διαφορά που υπήρχε στις βολές και αποχώρησε από τη συνέντευξη Τύπου χωρίς να δεχθεί καμία ερώτηση.

Έντονα παράπονα για την διαιτησία και τα σφυρίγματα από Τσαρούχα, Τσιμπούρη, Κατραχούρα είχε ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά το τέλος του Game 1 στο ΣΕΦ.

Συγκεκριμένα ο Εργκίν Άταμαν ανέφερε στην τοποθέτησή του: «Ξέρετε στην Τουρκία έχουμε μία παραγωγή εβδομαδιαίων σειρών που παρακολουθούν οι Τούρκοι. Ξέρω πως οι Έλληνες επίσης παρακολουθούν τέτοιες σειρές. Οι τελικοί είναι σαν αυτό».

Και συνέχισε: «Οι άνθρωποι του αθλητισμού βλέπουν σαν να είναι σειρά. Το αποτέλεσμα είναι 82-76; Όχι, είναι 29-5. 29 βολές ο Ολυμπιακός, με κρίσιμες στα τελευταία δύο λεπτά και μόνο 5 βολές εμείς. Τα ελληνικά Μέσα, τα σερβικά, συνεχίστε να γράφετε τα ίδια. Ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής στην Ευρώπη και έχετε τους καλύτερους διαιτητές. Συγχαρητήρια».

Και αποχώρησε χτυπώντας το χέρι του στο έδρανο χωρίς να θέλει να δεχθεί την παραμικρή ερώτηση.