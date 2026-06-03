Χτύπησε το χέρι του και έφυγε από τη συνέντευξη ο Άταμαν: «Το σκορ ήταν 29-5! Έλληνες και Σέρβοι συνεχίστε να γράφετε ότι είμαι ο χειρότερος!»
Έντονα παράπονα για την διαιτησία και τα σφυρίγματα από Τσαρούχα, Τσιμπούρη, Κατραχούρα είχε ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά το τέλος του Game 1 στο ΣΕΦ.
Συγκεκριμένα ο Εργκίν Άταμαν ανέφερε στην τοποθέτησή του: «Ξέρετε στην Τουρκία έχουμε μία παραγωγή εβδομαδιαίων σειρών που παρακολουθούν οι Τούρκοι. Ξέρω πως οι Έλληνες επίσης παρακολουθούν τέτοιες σειρές. Οι τελικοί είναι σαν αυτό».
Και συνέχισε: «Οι άνθρωποι του αθλητισμού βλέπουν σαν να είναι σειρά. Το αποτέλεσμα είναι 82-76; Όχι, είναι 29-5. 29 βολές ο Ολυμπιακός, με κρίσιμες στα τελευταία δύο λεπτά και μόνο 5 βολές εμείς. Τα ελληνικά Μέσα, τα σερβικά, συνεχίστε να γράφετε τα ίδια. Ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής στην Ευρώπη και έχετε τους καλύτερους διαιτητές. Συγχαρητήρια».
Και αποχώρησε χτυπώντας το χέρι του στο έδρανο χωρίς να θέλει να δεχθεί την παραμικρή ερώτηση.
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