Βλαχόπουλος στο Gazz Floor by Novibet: «Τι φέρνει στον Άρη η ένταξη του γηπεδικού πλάνου»

Ο Βασίλης Βλαχόπουλος μίλησε στο Gazz Floor by Novibet και στάθηκε στη νέα μορφή που θα έχει το γήπεδο του Άρη.

Για το γηπεδικό πλάνο του Άρη (Sports and Wellbeing Park) και τη νέα μορφή που θα έχει το «Παλέ» μίλησε ο Βασίλης Βλαχόπουλος στο Gazz Floor by Novibet (03/09), τονίζοντας πως θα πραγματοποιηθούν ριζικές τομές που θα αναβαθμίσουν το γήπεδο του «Θεού του Πολέμου».

Μεταξύ άλλων είπε:

«Το θέμα του γηπέδου είναι το πιο σημαντικό σε σχέση με τα υπόλοιπα. Το θέμα του «Παλέ» είναι πολύ μεγάλο και προβλέπεται αύξηση χωρητικόιτητητας και ενεργειακή αναβάθμιση του γηπέδου. Θα γίνουν ριζικές τομές που θα αναβαθμίσουν το «Παλέ». Η συμφωνία με το κράτος θα είναι για 49 χρόνια και θα έχει opt-out πενταετίας ή δεκαετίας. Δε θα σταματήσει η σκέψη για ένα νέο γήπεδο, όπως επιβεβαιώνει και η ιδιοκτησία της ΚΑΕ Άρη».

Δείτε αναλυτικά στο video: