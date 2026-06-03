Δείτε τα πλάνα του Gazzetta από την άφιξη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ για τον πρώτο τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Έφτασε η ώρα για την έναρξη των τελικών της Stoiximan GBL. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό (21:00, live Gazzetta, ΕΡΤ 2) στο ΣΕΦ για το Game 1 σε ένα κατάμεστο γήπεδο.

Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» έφτασε στο φαληρικό στάδιο περίπου δύο ώρες πριν το τζάμπολ.