Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η άφιξη των «ερυθρόλευκων»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε τα πλάνα του Gazzetta από την άφιξη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ για τον πρώτο τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Έφτασε η ώρα για την έναρξη των τελικών της Stoiximan GBL. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό (21:00, live Gazzetta, ΕΡΤ 2) στο ΣΕΦ για το Game 1 σε ένα κατάμεστο γήπεδο.
Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» έφτασε στο φαληρικό στάδιο περίπου δύο ώρες πριν το τζάμπολ.
Δείτε την άφιξη
🔴 Η άφιξη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ.#olympiacosbc pic.twitter.com/zu7I4iDHlQ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 3, 2026
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.