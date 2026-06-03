Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οι διαιτητές του Game 1
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι έτοιμοι ενόψει του πρώτου τελικού της Stoiximan GBL (03/06, 21:00 LIVE από το Gazzetta), ενώ γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα το Game 1 στο ΣΕΦ ορίστηκαν να διευθύνουν οι Βασιλική Τσαρούχα, Γιάννης Τσιμπούρης και Γιώργος Κατραχούρας.
Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 21:00, ενώ η σειρά που θα αναδείξει τον νέο πρωταθλητή Ελλάδος, κρίνεται στις τρεις νίκες.
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Σημειώνεται πως οι διαιτητές πρώτα εμφανίστηκαν στο φαληρικό στάδιο και μετέπειτα ανακοινώθηκαν.
Δείτε την άφιξη των διαιτητών:
Η άφιξη των διαιτητών στο ΣΕΦ για το Game 1.#olympiacosbc #paobc pic.twitter.com/q58zL7voiI— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 3, 2026
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