Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οι διαιτητές του Game 1

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οι διαιτητές του Game 1
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Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές ενόψει του πρώτου τελικού της Stoiximan GBL, μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι έτοιμοι ενόψει του πρώτου τελικού της Stoiximan GBL (03/06, 21:00 LIVE από το Gazzetta), ενώ γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα το Game 1 στο ΣΕΦ ορίστηκαν να διευθύνουν οι Βασιλική Τσαρούχα, Γιάννης Τσιμπούρης και Γιώργος Κατραχούρας.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 21:00, ενώ η σειρά που θα αναδείξει τον νέο πρωταθλητή Ελλάδος, κρίνεται στις τρεις νίκες.

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Σημειώνεται πως οι διαιτητές πρώτα εμφανίστηκαν στο φαληρικό στάδιο και μετέπειτα ανακοινώθηκαν.

 

Δείτε την άφιξη των διαιτητών:

@Photo credits: INTIME
     

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