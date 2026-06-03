Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές ενόψει του πρώτου τελικού της Stoiximan GBL, μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι έτοιμοι ενόψει του πρώτου τελικού της Stoiximan GBL (03/06, 21:00 LIVE από το Gazzetta), ενώ γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα το Game 1 στο ΣΕΦ ορίστηκαν να διευθύνουν οι Βασιλική Τσαρούχα, Γιάννης Τσιμπούρης και Γιώργος Κατραχούρας.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 21:00, ενώ η σειρά που θα αναδείξει τον νέο πρωταθλητή Ελλάδος, κρίνεται στις τρεις νίκες.

Σημειώνεται πως οι διαιτητές πρώτα εμφανίστηκαν στο φαληρικό στάδιο και μετέπειτα ανακοινώθηκαν.