Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η 11άδα των «ερυθρόλευκων»
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (21:00, LIVE από το Gazzetta, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για το Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL.
O Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να αφήσει εκτός από την εξάδα των ξένων τους Ντόντα Χολ και Φρανκ Νιλικίνα, ενώ δεν είναι διαθέσιμος ούτε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Έτσι, με 11 παίκτες θα πορευτούν οι «ερυθρόλευκοι» για το πρώτο αιώνιο ντέρμπι.
Η 11άδα: Γουόκαπ, Τζόσεφ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Πίτερς, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς.
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