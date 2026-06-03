Αυτοί είναι οι παίκτες που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για το Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (21:00, LIVE από το Gazzetta, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για το Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL.

O Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να αφήσει εκτός από την εξάδα των ξένων τους Ντόντα Χολ και Φρανκ Νιλικίνα, ενώ δεν είναι διαθέσιμος ούτε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Έτσι, με 11 παίκτες θα πορευτούν οι «ερυθρόλευκοι» για το πρώτο αιώνιο ντέρμπι.

Η 11άδα: Γουόκαπ, Τζόσεφ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Πίτερς, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς.