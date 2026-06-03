Αυτή είναι η εξάδα των ξένων την οποία επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για το Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Οι «αιώνιοι» τελικοί ξεκινούν απόψε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 21:00 στο -πρώτο και πάντα κρίσιμο- παιχνίδι της σειράς.

Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα αναφορικά με τους έξι ξένους με τους οποίους θα πορευτεί στην αναμέτρηση. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός αποφάσισε να αφήσει εκτός τους Ντόντα Χολ και Φρανκ Νιλικίνα.

Αυτό σημαίνει ότι η έξαδα των ξένων του Ολυμπιακού διαμορφώνεται από τους: Κόρι Τζόσεφ, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουόρντ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς.