Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Ίγκορ Μίλιτσιτς και τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στον σύλλογο.

Ο Ίγκορ Μίλιτσιτς αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του Άρη, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας της με τον Σέρβο τεχνικό.

Συγκεκριμένα ο «αυτοκράτορας» μέσω επίσημης ανακοίνωσης, ευχαρίστησε τον Ίγκορ Μίλιτσιτς για την προσφορά του στον Άρη και του ευχήθηκε τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας του.

Πλέον αναμένεται από την «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ η επίσημη ανακοίνωση του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ευχαριστεί τον Ίγκορ Μίλιτσιτς για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται από καρδιάς ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του».