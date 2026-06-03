Άρης: Ευχαρίστησε τον Ίγκορ Μίλιτσιτς
Ο Ίγκορ Μίλιτσιτς αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του Άρη, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας της με τον Σέρβο τεχνικό.
Συγκεκριμένα ο «αυτοκράτορας» μέσω επίσημης ανακοίνωσης, ευχαρίστησε τον Ίγκορ Μίλιτσιτς για την προσφορά του στον Άρη και του ευχήθηκε τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας του.
Πλέον αναμένεται από την «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ η επίσημη ανακοίνωση του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.
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Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης:
«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ευχαριστεί τον Ίγκορ Μίλιτσιτς για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται από καρδιάς ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του».
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