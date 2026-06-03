Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η εξάδα ξένων των «πρασίνων», εκτός Ερνανγκόμεθ και Φαρίντ
Ο γρίφος της εξάδας των ξένων λύθηκε στον Παναθηναϊκό, με τον Εργκίν Άταμαν να προτιμάει γκαρντ λόγω και της απουσίας του Σλούκα αντί για ψηλό.
Συγκεκριμένα ο Τούρκος τεχνικός άφησε εκτός τους Κένεθ Φαρίντ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ προκειμένου να έχει έναν επιπλέον γκαρντ και δη τον Τι Τζέι Σορτς.
Φυσικά είναι εκτός και ο Μάριος Γκριγκόνις ο οποίος «κόπηκε» από το ελληνικό ρόστερ και δεν αποκλείεται να έχει ολοκληρώσει και την αγωνιστική του θητεία στον Παναθηναϊκό.
Η εξάδα των ξένων για το Game 1 των τελικών αποτελείται από τους:
- Τι Τζέι Σορτς
- Τσέντι Όσμαν
- Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
- Τζέριαν Γκραντ
- Κέντρικ Ναν
- Ματίας Λεσόρ
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