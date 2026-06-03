Η απουσία του Κώστα Σλούκα έφερε στην εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού τον Τι Τζέι Σορτς και άφησε εκτός τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ.

Ο γρίφος της εξάδας των ξένων λύθηκε στον Παναθηναϊκό, με τον Εργκίν Άταμαν να προτιμάει γκαρντ λόγω και της απουσίας του Σλούκα αντί για ψηλό.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος τεχνικός άφησε εκτός τους Κένεθ Φαρίντ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ προκειμένου να έχει έναν επιπλέον γκαρντ και δη τον Τι Τζέι Σορτς.

Φυσικά είναι εκτός και ο Μάριος Γκριγκόνις ο οποίος «κόπηκε» από το ελληνικό ρόστερ και δεν αποκλείεται να έχει ολοκληρώσει και την αγωνιστική του θητεία στον Παναθηναϊκό.

Η εξάδα των ξένων για το Game 1 των τελικών αποτελείται από τους: