Αιχμές Γιαννακόπουλου για τη διαιτησία και «mention» τη Νέα Δημοκρατία: «Πόσο νόμιμο και ηθικό είναι...»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρακολουθώντας τον πρώτο τελικό από την τηλεόραση έκανε το δικό του σχόλιο κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Την ώρα που το Game 1 των τελικών βρισκόταν σε εξέλιξη, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το δικό του σχόλιο παρακολουθώντας την αναμέτρηση.

«Πόσο νόμιμο-ηθικό είναι να σφυρίζει διαιτητής άνδρας-γυναίκα που διώκεται ποινικά, την ομάδα η οποία υπέβαλε μήνυση εναντίον της/του. Στην Ελλάδα που ζούμε... Τι να πω».

Και συνέχισε: «Άκουσα καλά; 24-2 ήταν οι βολές; 25-3 είναι οι βολές; Φαντάζομαι ότι κάποιος θα φορέσει ξανά μπλουζάκι όπως φόραγε παλιά στο ΣΕΦ, ε;» είπε αρχικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και συνέχισε: «Πάντως είναι κρίμα να έχουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης και να έχουμε τέτοιο επίπεδο... Δεν λέω την λέξη γιατί θα με τιμωρήσουν.» Ενώ σε άλλο story εκανε mention τη Νέα Δημοκρατία.

«Εγώ αντιαθλητικό, πάντως, το είδα» ανέφερε επίσης για την τελευταία φάση με το φάουλ που κέρδισε ο Φουρνιέ από τον Ναν και για το οποίο διαμαρτύρονται οι «πράσινοι».