Η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα στον πρώτο τελικό είναι εξαιρετικά αμφίβολη και το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudl/Instat στέκεται στην επιδραστικότητα του αρχηγού των «πρασίνων» στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τι μπορεί να χάσει ο Παναθηναϊκός από την απουσία του.

Ο πρώτος τελικός του φετινού πρωταθλήματος στην Stoiximan GBL βρίσκεται προ των πυλών. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με το τζάμπολ του αγώνα να είναι προηγραμματισμένο για τις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ και διαδικτυακά από το Gazzetta.

H είδηση που προβληματίζει τον Εργκίν Άταμαν αλλά και τους φίλους των «πρασίνων» ενόψει του Game 1 αφορά την κατάσταση του Κώστα Σλούκα. Ο αρχηγός της ομάδας εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από το πρόβλημα στο γόνατο μετά την επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί, με αποτέλεσμα να θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του στην αναμέτρηση του ΣΕΦ.

Τουλάχιστον αυτό ανέφερε και ο ίδιος ο προπονητής του «τριφυλλιού» εξηγώντας ότι η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Πάντως, εάν και εφόσον ο Σλούκας δεν είναι σε θέση να δώσει το «παρών» στον πρώτο «αιώνιο» τελικό, είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί πολλά από την απουσία του.

Τόσο όσον αφορά αυτά που φαίνονται στην στατιστική, όσο φυσικά και όσον αφορά αυτά που δεν φαίνονται και έχουν να κάνουν με την ηγετική του προσωπικότητα. Συν το γεγονός ότι ενδεχόμενη απουσία του θα βάλει και επιπλέον «πονοκεφάλους» στον Τούρκο τεχνικό για την εξάδα των ξένων.

Η «γεμάτη» στατιστική και το υψηλό Usage

Το σίγουρο είναι ότι ο Κώστας Σλούκας αποτελεί μεγάλο βαρόμετρο για τον Παναθηναϊκό όσον αφορά τα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Από τη στιγμή που φόρεσε τα «πράσινα» κάνοντας το μεγάλο (και αν μη τι άλλο τολμηρό) βήμα μετακομίζοντας από τον έναν «αιώνιο» στον άλλον, έχει πάρει μέρος σε 25 ντέρμπι. Και στα περισσότερα εκ των οποίων η παρουσία του ήταν καθοριστική.

Σε αυτά τα 25 παιχνίδια ο Έλληνας γκαρντ έχει βάλει για τα καλά την σφραγίδα του έχοντας πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις και (φυσικά) με πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι χαρακτηριστικό ότι αγωνίζεται στα ντέρμπι για 23:32 λεπτά, δείγμα και της σημαντικής του παρουσίας για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο Σλούκας έχει κατά μέσο όρο 10.5 πόντους, 3.8 ασίστ για 2 λάθη και 2.1 ριμπάουντ σουτάροντας και με καλά ποσοστά ευστοχίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει 48% στα δίποντα με 42/87, 36% στα τρίποντα με 36/100 και 96% στις βολές με 71/74! Και να ‘τον μόνο αυτά; Η παρουσία του στο παρκέ ισοδυναμεί με +5.1 πόντους για τους «πράσινους» όσον αφορά το +/- της στατιστικής, ενώ διαθέτει και πολύ υψηλό Usage με 23%! Με τον Σλούκα εντός του αγωνιστικού χώρου οι κατοχές του ανέρχονται στις 51.4 κατά μέσο όρο, σκοράροντας αντιστοίχως 51 πόντους ανά αγώνα. Σε απόλυτο αριθμό, αυτά τα νούμερα μεταφράζονται ως 1.285 κατοχές και 1.276 πόντοι! Συν ότι από τα τις ασίστ του ο Παναθηναϊκός κερδίζει και 10 πόντους ανά ντέρμπι.

Ο ΣΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑ 25 ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ Αγώνες Χρ. Συμ. Πόντοι 2Π 3Π Βολ Ρ. Ασ Λ. +/- Usage 25 23:32 10,5 48% 36% 96% 2,4 3,8 2 +5.1 23%

Οι τρεις επιθετικοί άξονες του Σλούκα στα ντέρμπι

Πώς όμως και με ποιον τρόπο ο Κώστας Σλούκας επηρεάζει το επιθετικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό; Πώς χρησιμοποιεί τις κατοχές που περνούν από τα χέρια του; Με τη βοήθεια της Hudl/Instat θα δείτε και στον πίνακα που ακολουθεί την ακριβής παρουσία του αρχηγού των «πρασίνων»

Φυσικά η «σπεσιαλιτέ» του Σλούκα δεν είναι άλλη από τις επιθέσεις με Pick ’n Roll. Είτε δημιουργώντας για τους συμπαίκτες του, είτε τελειώνοντας ο ίδιος τις φάσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτά τα 25 ντέρμπι με τον Ολυμπιακό έχει το 37.8% των κατοχών του ως χειριστής στα Pick ’n Roll, προσφέροντας 3.1 πόντους ανά 3.5 κατοχές. Αριθμός αρκετά υψηλός, με τον ίδιο να δίνει τους 2.16 από αυτούς τους πόντους με τζαμπ σουτ ύστερα από ντρίπλα.

Δεύτερος άξονας είναι το παιχνίδι της απομόνωσης (Iso) έχοντας το 15% των κατοχών του με 1.4 πόντους ανά 1.4 κατοχές. Οι περισσότεροι εκ των οποίων (και πιο συγκεκριμένα στο 54.3%) στο «ένας εναντίον ενός» και τελείωμα των φάσεων με layup. Ενώ ακολουθούν με 31.4% των κατοχών στο Isolation με τζαμπ σουτ, είτε από μέση απόσταση, είτε έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων.

Last but not least οι «catch and shoot» καταστάσεις, με το 13.7% των προσωπικών του κατοχών. Με αυτόν τον τρόπο ο Κώστας Σλούκας προσφέρει 1.2 πόντους ανά 1.3 κατοχές, αλλάζοντας ρόλο καθώς παίρνει εκείνον του «εκτελεστή» και όχι του (όπως συνηθίζει τις περισσότερες φορές) δημιουργού.