Δόξα Λευκάδας: Έκλεισε Αρσενόπουλο, θέλει Μπιλάλη και Σωτηρίου

Στη Δόξα Λευκάδας θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Νίκος Αρσενόπουλος, ενώ η ομάδα θέλει και τους Μπιλάλη και Σωτηρίου.

Η Δόξα Λευκάδας δεν θα βρίσκεται τη νέα σεζόν στην Elite League, αφού κατέκτησε το πρωτάθλημα και πανηγύρισε την άνοδο στη Stoiximan GBL. Μια πολύ σημαντική στιγμή για την ομάδα που θα εκπροσωπήσει το νησί στη μεγάλη κατηγορία.

Στην ομάδα της Δόξας Λευκάδας θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Νίκος Αρσενόπουλος, ο οποίος έπειξε τα δύο τελευταία χρόνια στην ΑΕΚ έχοντας ελάχιστο χρόνο συμμετοχής.

Ο σύλλογος ενδιαφέρεται και για τις περιπτώσεις του Κωνσταντίνου Μπιλάλη του Παπάγου και Αριστοτέλη Σωτηρίου της Μεγαρίδας. Ο πρώτος είναι γκαρντ, ενώ ο δεύτερος αγωνίζεται σαν φόργουορντ. Και οι δύο την περασμένη σεζόν αγωνίστηκαν στην Elite League.