Δείτε τους έξαλλους πανηγυρισμούς των παικτών της Δόξας Λευκάδας από την άνοδό τους στη Stoiximan GBL.

Η Δόξα Λευκάδας μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Elite League,πήρε την άνοδο στη Stoiximan GBL και στη συνέχεια οι παίκτες πανηγύρισαν έξαλλα.

Συγκεκριμένα μετά τη νίκη της Δόξας επί της Δάφνης (54-65) σε συνδυασμό με ήττα του Βίκου από τον Παπάγου (72-79), συμπλήρωσε τον αριθμό των απαιτούμενων νικών και μπόρεσε να πανηγυρίσει την άνοδό της στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Φοβερές ήταν οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο κλειστό «Μιχάλης Μουρούτσος», με τους παίκτης της Δάφνης αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης να παρακολουθούν στα κινητά τους τον αγώνα μεταξύ του Παπάγου με τον Βίκο Ιωαννίνων.

Με το που έληξε και η άλλη αναμέτρηση, όλη η ομάδα της Λευκάδας έγινε ένα κουβάρι και πανηγύρισαν έξαλλα την άνοδό τους στη Stoiximan GBL.