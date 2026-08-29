Δόξα Λευκάδας: Συμπλήρωσε εξάδα ξένων με Μάικα Πάρις
Tον Αμερικανό σμολ φόργουορντ Μάικα Πάρις απέκτησε η Δόξα Λευκάδας, συνοδεύοντας την ανακοίνωση της προσθήκης με ένα ακόμα ευφάνταστο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο που μπορείτε να δείτε παρακάτω, μας «ταξιδεύει» στο Παρίσι, κάνοντας επί της ουσίας λογοπαίγνιο με το επίθετο του νεαποκτηθέντα άσσου.
Ο γεννημένος στις 17 Φεβρουαρίου 2001, Μάικα Πάρις, έχει αγωνιστεί πέντε χρόνια στο NCAA, από δυο σεζόν με Όκλαντ και Σαν Ντιέγκο Στέιτ και μια με το Οχάιο Στέιτ.
Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην G-League και είχε μέσο όρο 3,3 πόντους, 1,6 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ, ανά 11 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα με τους Σιου Φολς Σκάιφορς.
Ο Πάρις αποτελεί την πέμπτη καλοκαιρινή προσθήκη ξένου για τους νεοφώτιστους στην Stoiximan GBL, που κράτησαν από το περσινό ρόστερ τον MVP τους, Τρέι Ρόμπινσον, ο οποίος ψηφίστηκε από τις ομάδες της Elite League ως καλύτερος ξένος παίκτης για τη σεζόν 2025/26.
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