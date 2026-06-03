Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οριστικά έξω ο Σλούκας - Με... 11άδα οι «πράσινοι»

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οριστικά έξω ο Σλούκας - Με... 11άδα οι «πράσινοι»
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Δείτε πώς διαμορφώθηκε η... 11άδα του Παναθηναϊκού για το Game 1 των τελικών απέναντι στον Ολυμπιακό μετά και την απουσία του Κώστα Σλούκα.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (21:00, LIVE από το Gazzetta, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ).

Ο Εργκίν Άταμαν άφησε εκτός τους Κένεθ Φαρίντ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ προκειμένου να έχει έναν επιπλέον γκαρντ και δη τον Τι Τζέι Σορτς, ενώ με την απουσία των Κώστα Σλούκα και Νίκου Ρογκαβόπουλου με 11άδα θα κατέβει και ο Παναθηναϊκός.

Η 11άδα: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Μήτογλου

 

@Photo credits: eurokinissi
     

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