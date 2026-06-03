Ο Ματίας Λεσόρ εμφανίστηκε και πάλι στο ΣΕΦ με μπλούζα της Θύρας 13, αυτή τη φορά για το Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL.

Όλα είναι έτοιμα για τους τελικούς της Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για το Game 1 (21:00).

Ο Ματίας Λεσόρ αποφάσισε να εμφανιστεί στο φαληρικό στάδιο φορώντας και πάλι μπλούζα της Θύρας 13, όπως είχε κάνει και στο «αιώνιο» ντέρμπι της 30ης αγωνιστικής της EuroLeague μέσα στη σεζόν.

Μάλιστα με αυτό το μπλουζάκι πραγματοποίησε την προθέρμανσή του.

Δείτε την μπλούζα