Δείτε τα πλάνα του Gazzetta από την άφιξη του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ για το Game 1 των τελικών κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ετοιμάζονται για τις τελευταίες... μάχες της σεζόν στο πλαίσιο των τελικών της Stoiximan GBL με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να έχει το πλεονέκτημα έδρας.

Το ΣΕΦ θα είναι κατάμεστο εν όψει του Game 1 (21:00), ενώ η «πράσινη» απόστολή έφτασε στο φαληρικό στάδιο χωρίς προβλήματα με άπαντες, ανεξαρτήτως της διαθεσιμότητάς τους για το ματς, να ακολουθούν το τριφύλλι.