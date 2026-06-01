Παρτίδα σκάκι με αγνώστους Χ

Οι τελικοί της Stoiximan GBL πλησιάζουν, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR ξανά στην ίδια αφετηρία και ο Γιάννης Πάλλας αναλύει τα δεδομένα λίγο πριν τις μεγάλες μάχες.

Η ώρα των τελικών πλησιάζει και ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί έναντι του Παναθηναϊκού AKTOR όχι μόνο λόγω της Euroleague που κατέκτησε πρόσφατα στο Telekom Center Athens και προσέδωσε μεγάλη ψυχολογική ισχύς στους «ερυθρόλευκους», αλλά και εξαιτίας του πλεονεκτήματος έδρας που πήρε ολοκληρώνοντας τους αγώνες πρωταθλήματος αήττητος.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα δείχνουν μια σταθερότητα αγωνιστικά στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, με όλους τους παίκτες να είναι ενεργοί και να έχουν ρόλο και αυτό το στοιχείο τους επιτρέπει να κάνουν τη διαφορά ως τώρα απέναντι στις περισσότερες ομάδες που έχουν αντιμετωπίσει ειδικά στη Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR από την πλευρά του είναι μια ομάδα που παίζει με το ένστικτο περισσότερο και αυτό το ένστικτο φαίνεται να έχει «μπλοκάρει» τους παίκτες μετά το 0-2 στη σειρά των playoffs της Euroleague με τη Βαλένθια που μετατράπηκε σε 3-2 για την ισπανική ομάδα.

Αυτό φάνηκε έντονα στη σειρά με τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά της Stoiximan GBL, όπου διαπιστώθηκε ξεκάθαρα πως υπήρχε ένα σαφές ψυχολογικό πρόβλημα και ένα έλλειμμα κινήτρου από τους παίκτες του Έργκιν Άταμαν.

Στον Παναθηναϊκό AKTOR είναι προφανές πως περιμένουν την αντίδραση, καθώς διαθέτουν παίκτες με αθλητικό εγωϊσμό (Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Τσέντι Όσμαν και Τζέριαν Γκραντ), αλλά και την ατομική ποιότητα, ώστε να αντέξουν πνευματικά τις δυσκολίες του γεγονότος ότι είναι το αουτσάιντερ στη σειρά των τελικών με τον «αιώνιο» αντίπαλο τους.

Τα δείγματα γραφής στους αγώνες με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν τέτοια που πείθουν για άμεση αλλαγή της εικόνας, αλλά πλέον αντιλαμβάνονται όλοι στο στρατόπεδο των «πρασίνων», πως πρέπει να γυρίσουν το... τσιπάκι και να βγάλουν αντίδραση. Οι προσδοκίες για τον Παναθηναϊκό ήταν μεγάλες τη φετινή σεζόν, αλλά ως τώρα δεν έχουν πείσει πως είναι ένα ρόστερ που μπορεί να αποδώσει σύμφωνα με τις δυνατότητες του και γι’ αυτό ευθύνεται και ο προπονητής. Πλέον, άπαντες αντιλαμβάνονται την πίεση στην οποία περιήλθαν με δική τους ευθύνη και από την οποία μόνο οι ίδιοι μπορούν να βγουν...

Όλα αυτά βέβαια αναμένεται να λειτουργήσουν ως οδηγός σε μια σειρά τελικών, όπου τα πάντα κρίνονται εν τέλει στο γήπεδο. Εκεί, όπου μια λεπτομέρεια, μια καλή βραδιά ενός αθλητή, μια απουσία ή μια άγνωστη παράμετρος του αγώνα μπορεί να κρίνει προς τη μια ή την άλλη πλευρά τον κάθε τελικό.

Ανεξάρτητα από την κατάσταση που βρίσκονται οι ομάδες ως τώρα, θεωρητικά περιμένουμε αγώνες που θα κριθούν στις λεπτομέρειες και επιμέρους στις εμπνεύσεις των δυο προπονητών, του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Έργκιν Άταμαν, όπως επίσης και στην προσωπικότητα των παικτών των δυο «αιωνίων» αντιπάλων.

Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως ο Ολυμπιακός έχει ένα προβάδισμα ψυχολογικά και αγωνιστικά έναντι του αντιπάλου του και μένει να φανεί εάν η αντίδραση του Παναθηναϊκού AKTOR θα μπορέσει να αλλάξει τα δεδομένα. Ίδωμεν...