Η τελευταία ομιλία του Παντελή Μπούτσκου στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ για την ολοκλήρωση της σεζόν.

Η σεζόν ολοκληρώθηκε για τον ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό από τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά της Stoiximan GBL που πλέον σχεδιάζει την επόμενη μέρα στην ομάδα με τον Αντρέα Τρινκιέρι στην άκρη του πάγκου.

Ο Παντελής Μπούτσκος που διαχειρίστηκε με αξιοπρέπεια και συνέπεια το πρότζεκτ του δικέφαλου του βορρά έδωσε την τελευταία του ομιλία στα αποδυτήρια της ομάδας μιλώντας με συγκινητικά λόγια στους παίκτες του.

Αναλυτικά

«Είμαι πολύ περήφανος που προπόνησα αυτή την ομάδα. Τι όμορφο ταξίδι. Και, φυσικά, αυτά τα υπέροχα αποδυτήρια δεν πέτυχαν μόνο κάποιες σπουδαίες νίκες, Με κάποιον τρόπο, ο καθένας βρήκε τρόπο να προσφέρει. Αυτό είναι το τελευταίο ταξίδι αυτής της ομάδας, τίποτα δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο. Είμαι πολύ περήφανος για εσάς παιδιά».