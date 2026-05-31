Ο ΠΑΟΚ παρέθεσε δείπνο σε όλα τα μέλη της ομάδας μπάσκετ για το φινάλε της σεζόν.

Με την αυλαία της φετινής σεζόν να πέφτει μετά τον αποκλεισμό από τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά της Stoiximan GBL, ο ΠΑΟΚ στρέφει πλέον το βλέμμα του στην επόμενη ημέρα, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ωστόσο, ολόκληρη η ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης έκατσε γύρω από το ίδιο τραπέζι για το τελευταίο δείπνο της φετινής σεζόν μέσα σε πολύ οικογενειακό κλίμα αποχαιρετώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη χρονιά με σκοπό να υποδεχθούν την επόμενη.