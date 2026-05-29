Ο Ζώης Καράμπελας θα βρίσκεται στον Κολοσσό μέχρι το 2028, ανανεώνοντας με την ομάδα της Ρόδου.

Κοινή πορεία τραβούν ο Κολοσσός Ρόδου με τον Ζώη Καράμπελα. Ο Έλληνας γκαρντ θα βρίσκεται στους Ροδίτες μέχρι και το 2028, ανανεώνοντας τη συμφωνία του με την ομάδα που φέτος μπήκε στα playoffs.

O Kολοσσός έχει ανακοινώσει και την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Άρη Λυκογιάννη, για κάτι που σας είχε ενημερώσει το Gazzetta. Στη Stoiximan GBL είχε φέτος 4.8 πόντους, 2.5 ασίστ, ενώ σούταρε με 37.3% στα τρίποντα.

Αναλυτικά

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ζώη Καράμπελα, για ακόμη δύο χρόνια!

Ο Ζώης μετακόμισε το περσινό καλοκαίρι στην ομάδα μας και βοήθησε από την πλευρά του να πετύχει τους στόχους της τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Του ευχόμαστε υγεία και να ζήσουμε ανάλογες επιτυχίες και στο μέλλον!».