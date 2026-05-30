Σάκοτα: «Έχω συμβόλαιο, θα δούμε από ποιο πόστο»

Η ΑΕΚ ηττήθηκε (95-68) στη Sunel Arena από τον Ολυμπιακό στο Game 2 των ημιτελικών των playoffs της Stoiximan GBL και μετά τον αποκλεισμό ο Ντράγκαν Σάκοτα ανέλυσε το παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους», ενώ απάντησε και για το θέμα του συμβολαίου του.

«Δεν έχουμε φτιάξει την ομάδα να παίξει δύο παιχνίδια σε τρεις μέρες φαίνεται. Δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια. Όταν φεύγει ένας, είναι σαν να φεύγουν 3-4 στους μεγάλους. Παίξαμε αρκετά χαλαρά στο πρώτο ημίχρονο, δεν βρήκαμε ρυθμό. Άλλη η ταχύτητα του Ολυμπιακού, οι συνεργασίες, το διάβασμα μέσα στο παιχνίδι. Πρέπει να είσαι πολύ προετοιμασμένος για να ακολουθήσεις και να έχεις περισσότερους παίκτες με ενέργεια για να αντέξουν 40 λεπτά» δήλωσε αρχικά ο Ντράγκαν Σάκοτα μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό.

Και πρόσθεσε: «Δεν περίμενα σήμερα πολλά πράγματα. Τελείωσε η χρονιά. Θα κάνουμε ένα απολογισμό. Ξέρουμε πως είναι επιτυχημένη για εμάς, απλά πρέπει να πούμε κάποια πράγματα και να δούμε τι θα κάνουμε».

Όσον αφορά το μέλλον του στην ΑΕΚ, είπε: «Έχω συμβόλαιο. Απλά κάθε χρόνο στην συνάντηση λέμε σε τι πόστο συνεχίζω, δε συνεχίζω. Έχουμε μέρες μπροστά μας και θα δούμε. Αυτό έγραφε από την πρώτη στιγμή στο συμβόλαιο. Δηλαδή να διαλέξω αν νιώθω και πιστεύω ότι μπορώ να συνεχίσω, αυτή είναι η συμφωνία. Νιώθω καλά. Είναι πολλά άλλα που πρέπει να αναλύσουμε και να πούμε».