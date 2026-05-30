Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τον τραυματισμό του Τάισον Γουόρντ λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου του αγώνα στη SUNEL Arena.

Κατά τη διάρκεια της 3ης περιόδου και πιο συγκεκριμένα τρία λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Τάισον Γουόρντ στραβοπάτησε σε μια μονομαχία με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από το παιχνίδι και να κατευθυνθεί στα αποδυτήρια.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις τάξεις του Ολυμπιακού, αλλά μετά το τέλος της αναμέτρησης και της νίκης των «ερυθρολεύκων» επί της ΑΕΚ, ο Έλληνας τεχνικός ήταν άκρως καθυσηχαστικός.

«Όχι, όχι δεν έχει κάτι. Δεν τραυματίστηκε» ήταν η χαρακτηριστική απάντηση του Γιώργου Μπαρτζώκα. Οπότε και έληξε ο οποιοσδήποτε συναγερμός και αν είχε σημάνει σε πρώτη φάση.