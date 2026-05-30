Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το Game 2 απέναντι στην ΑΕΚ (17:15), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει 11 παίκτες στην διάθεσή του.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έμεινε εκτός μετά τον μικροτραυματισμό του στο Game 1, ενώ οι Εβάν Φουρνιέ και Ταϊρίκ Τζόουνς έμειναν εκτός της 6άδας των ξένων.

Έτσι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει 11 παίκτες στην διάθεσή του στο μεγάλο ματς της Sunnel Arena.

Αναλυτικά η 11άδα του Ολυμπιακού:

Γουόκαπ, Νιλικίνα, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ.