Ολυμπιακός: Χωρίς Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Τζόουνς στο Game 2 με ΑΕΚ
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το Game 2 απέναντι στην ΑΕΚ (17:15), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει 11 παίκτες στην διάθεσή του.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έμεινε εκτός μετά τον μικροτραυματισμό του στο Game 1, ενώ οι Εβάν Φουρνιέ και Ταϊρίκ Τζόουνς έμειναν εκτός της 6άδας των ξένων.
Έτσι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει 11 παίκτες στην διάθεσή του στο μεγάλο ματς της Sunnel Arena.
Αναλυτικά η 11άδα του Ολυμπιακού:
Γουόκαπ, Νιλικίνα, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ.
