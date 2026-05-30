Μπαρτζώκας: «Να ανεβάσουμε το κίνητρό μας ενόψει των τελικών»

Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει εύκολα της ΑΕΚ με 68-95 και να πάρει το εισιτήριο για τους φετινούς τελικούς της Stoiximan GBL.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στα ερχόμενα παιχνίδια κόντρα στον Παναθηναϊκό.

«Είναι σημαντικό για εμάς να μην υπάρχει ενδεχόμενο τρίτου παιχνιδιού γιατί θα έπρεπε να παίξουμε Δευτέρα και Τετάρτη. Νομίζω σε γενικές γραμμές παίξαμε ένα σοβαρό παιχνίδι. Το ελέγξαμε. Όταν αρχίσαμε να παίζουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και επιθετικά και αμυντικά πήραμε τη διαφορά που θέλαμε. Ανοίξαμε το rotation και είναι σημαντικό» είπε στην αρχική του τοποθέτηση ο Μπαρτζώκας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου και συνέχισε:

«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για όλη τη σεζόν. Έπαιξε τελικό στο BCL κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο. Αυτό πιστοποιεί την αξία τους. Αυτό δείχνει και τη δυσκολία για εμάς που είχαμε να αντιμετωπίσουμε μία ομάδα που δεν είναι ευκαταφρόνητη. Συγχαρητήρια και στην ομάδα μας. Τώρα κρίνεται ένας τίτλος την επόμενη εβδομάδα, ίσως και τη μεθεπόμενη και πρέπει να ανεβάσουμε το κίνητρό μας, τη διάθεσή μας και να παίξουμε όπως πρέπει».

Νωρίτερα είχε πει στην flash interview της ΕΡΤ: «Ήταν το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε, ήταν ημιτελικός πρωταθλήματος. Την Τετάρτη ξεκινάει οι τελικοί, από ότι είδα και ο Παναθηναϊκός κέρδισε. Θα είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Για εμάς ήταν το τελευταίο αγωνιστικό τεστ. Μας βοήθησε το γεγονός ότι δεν ξεκίνησαν οι τελικοί αμέσως μετά το Final-Four που είχαμε αδειάσει πραγματικά. Οι επιπλέον μέρες μας βοηθάνε στην προετοιμασία και στην συγκέντρωση.

Ο Goυόρντ δεν τραυματίστηκε. Δεν μπορείς να κάνει πολλά πράγματα αυτές τις μέρες. Κάναμε μία προετοιμασία 20 μέρες για το FInal-Four, τώρα πρέπει να διατηρηθούμε. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Έχουμε προπόνηση Δευτέρα και Τρίτη, αύριο off. Να προετοιμαστούμε. Θα παίξουμε μία δύσκολη σειρά με έναν τρομερό αντίπαλο».